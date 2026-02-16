DAX24.824 +0,1%Est505.976 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 -1,0%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.192 -1,7%Euro1,1844 -0,1%Öl68,43 -0,2%Gold4.918 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Novo Nordisk setzt Aktienrückkauf fort -- Rheinmetall mit Großauftrag -- Steyr, Microsoft, TeamViewer, Norwegian, BHP, Ottobock, Warner Bros., NORMA im Fokus
Top News
Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde Börse am Dienstag: DAX dreht auf grünes Terrain - 25.000-Punkte-Marke bleibt hohe Hürde
Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Figma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Im Ausverkauf

Aktien von Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co in Rot: Neue Verhandlungen belasten

17.02.26 11:53 Uhr
Rheinmetall-Aktie im Minus: Neue Verhanldungen drücken Kurse - Auch RENK, HENSOLDT & Co tiefer | finanzen.net

Die Anleger verkaufen am Dienstag einmal mehr Rüstungsaktien. Die Rally, die Rheinmetall im Herbst bis über die 2.000-Euro-Marke getrieben hatte, ist schon seit mehreren Monaten ins Stocken geraten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.581,50 EUR -43,00 EUR -2,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Nun setzte sich der jüngste Schlingerkurs beim DAX-Mitglied fort mit minus 2,19 Prozent auf 1.584,50 Euro via XETRA. Ausgelöst wurden die Verkäufe durch neue Verhandlungen auf geopolitischer Ebene: Die Ukraine und Russland führen wieder Gespräche in Genf und außerdem gehen die USA und der Iran in eine zweite Verhandlungsrunde.

Wer­bung

Die Debatte darüber, ob die Konflikte am Verhandlungstisch eine Lösung finden, wirkt sich seit einigen Wochen immer wieder belastend aus auf die Sektorwerte, die seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Jahr 2022 eine fulminante Rally hingelegt haben. Geopolitische Hoffnungsschimmer trüben immer wieder die Branchenstimmung, auch wenn Analysten stets betonen, dass ein Waffenstillstand den notwendigen Investitionen Europas in die Verteidigung keinen Abbruch tun würde. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz war deutlich geworden, dass man sich in Europa nicht mehr auf die USA als Schutzmacht verlassen will.

Zusätzlich belastet von einer negativen Analysteneinschätzung gaben die Aktien von HENSOLDT im MDAX noch deutlicher als Rheinmetall um 4,5 Prozent nach, während RENK und TKMS dort um bis zu 2,7 Prozent fielen. HENSOLDT war von den Analysten der italienischen Bank Mediobanca negativ in die Beobachtung aufgenommen worden wegen Bedenken hinsichtlich der Bewertung. Diese impliziere, dass steigende Ausgaben in Deutschland möglicherweise bereits eingepreist seien.

Gemessen am aktuellen HENSOLDT-Kurs von 78 Euro suggeriert das Mediobanca-Ziel von 89 Euro zwar noch etwas Luft nach oben. Das vergebene Rating "Underperform" bedeutet aber, dass der Analyst Alessandro Pozzi mit einer Kursentwicklung rechnet, die mit der Branchen-Vergleichsgruppe nicht mithalten kann. Bessere Chancen sieht er bei Rheinmetall. Der Dax-Konzern bildet mit Leonardo aus Italien und der neu mit "Outperform" aufgenommenen Aktie von Indra Sistemas aus Spanien seine Gruppe der Top-Empfehlungen für 2026.

Wer­bung

Pozzi weitete seinen Bewertungshorizont im Rüstungsbereich aus, während die jüngsten Ereignisse in Venezuela und Grönland eine neue Weltordnung schaffen und sich ein zunehmend schärferer Ton von US-Präsident Donald Trump gegenüber Europa verdeutlicht. Vor diesem Hintergrund nahm der Experte weitere Rating-Änderungen vor, die für die Unternehmen Fincantieri und BAE Systems nun jeweils zu neutralen Einschätzungen führen.

Rheinmetall: Schweden mit Großbestellung für Waffensysteme

Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von Schweden einen Auftrag zur Lieferung von acht Waffensystemen des Typs "Seasnake 30" für die schwedische Marine erhalten. Das fernbedienbare Marineleichtgeschütz Seasnake 30 dient der Verteidigung im Nahbereich und wird die Hauptbewaffnung der neuen Schnellboote "Combat Boat 90" bilden, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Auftrag sei ein "wichtiger Markterfolg", da das Waffensystem damit erstmals bei einem NATO-Kunden platziert werde.

Der erste Abruf aus dem Rahmenvertrag hat ein Volumen von rund 63 Millionen Euro und wurde im Februar 2026 verbucht. Die Auslieferung des ersten Systems ist bis Februar 2028 vorgesehen.

Wer­bung

Der Rahmenvertrag umfasst zudem sogenannte Airburst-Munition, die nicht beim Aufschlag sondern in der Luft explodiert, sowie Übungsmunition im Kaliber 30 Millimeter und hat in diesem Bereich eine Laufzeit von vier Jahren. Ebenso sind Ersatzteile und Serviceleistungen Bestandteil der Vereinbarung. Zusätzlich enthält der Vertrag eine Option auf bis zu 29 weitere Seasnake-Waffensysteme.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Rheinmetall

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rheinmetall

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com, Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
10.02.2026Rheinmetall OutperformBernstein Research
09.02.2026Rheinmetall BuyUBS AG
06.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall OverweightBarclays Capital
05.02.2026Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Rheinmetall HoldWarburg Research
24.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen