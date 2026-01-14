Danone Aktie
Marktkap. 49,28 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Freitag ihren Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche und nannte ihre Favoriten für 2026. Die Aktien von Danone sind dies im Nahrungsmittelbereich. Hier sieht sie Überraschungspotenzial im ersten Quartal. Nestle, Lindt und Barry Callebaut sieht sie derweil eher skeptisch./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
76,66 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
75,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|08:26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|15.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research