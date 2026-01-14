Danone Aktie
Marktkap. 50,12 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit "spezialisierten Lebensmitteln" gleiche das träge Wassergeschäft mehr als aus, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Mirco Vacca / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Buy
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
95,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,40 €
|Abst. Kursziel*:
24,35%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
76,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|10:51
|Danone Buy
|UBS AG
|08:01
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.01.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research