Danone Aktie

Marktkap. 50,12 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
UBS AG

Danone Buy

10:51 Uhr
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone vor Zahlen für das Schlussquartal mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Dynamik im Geschäft mit "spezialisierten Lebensmitteln" gleiche das träge Wassergeschäft mehr als aus, schrieb Guillaume Delmas am Mittwochnachmittag./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 14:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,40 €		 Abst. Kursziel*:
24,35%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
76,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,86%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

