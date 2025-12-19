Börse Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

Kursverlauf

Der SLI zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 2.122,87 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,326 Prozent schwächer bei 2.124,59 Punkten, nach 2.131,53 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.122,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.132,19 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,33 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SLI mit 2.131,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2.040,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der SLI bei 2.009,04 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.185,70 Punkten. Bei 2.118,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,25 Prozent auf 550,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-1,63 Prozent auf 65,06 CHF), Temenos (-1,62 Prozent auf 73,05 CHF), Partners Group (-1,55 Prozent auf 1.048,50 CHF), ams-OSRAM (-1,54 Prozent auf 7,67 CHF) und Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 560,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.248.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

