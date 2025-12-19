DAX24.516 -0,8%Est505.856 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,82 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1714 -0,1%Öl64,88 +1,4%Gold4.864 +2,1%
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Kursverlauf

Börse Zürich: SLI legt am Mittwochmittag den Rückwärtsgang ein

21.01.26 12:26 Uhr
Der SLI zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adecco SA
21,92 CHF -0,14 CHF -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ams-OSRAM AG
8,35 EUR -0,02 EUR -0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Julius Bär
65,02 CHF -1,12 CHF -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
179,20 CHF 0,85 CHF 0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
548,60 CHF 5,00 CHF 0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nestlé SA (Nestle)
73,24 CHF -0,70 CHF -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
1.047,50 CHF -17,50 CHF -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche AG (Genussschein)
343,40 CHF -2,60 CHF -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
146,50 CHF 0,30 CHF 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sonova AG
218,10 CHF 0,20 CHF 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Swisscom AG
600,00 CHF 1,00 CHF 0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Temenos AG
73,05 CHF -1,20 CHF -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
559,80 CHF -8,60 CHF -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2.121,8 PKT -9,8 PKT -0,46%
Charts|News|Analysen

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,41 Prozent schwächer bei 2.122,87 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,326 Prozent schwächer bei 2.124,59 Punkten, nach 2.131,53 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.122,00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 2.132,19 Einheiten.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,33 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, wurde der SLI mit 2.131,01 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 21.10.2025, wies der SLI einen Wert von 2.040,70 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.01.2025, stand der SLI bei 2.009,04 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,31 Prozent zurück. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2.185,70 Punkten. Bei 2.118,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Lonza (+ 1,25 Prozent auf 550,40 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 179,25 CHF), Sika (+ 0,41 Prozent auf 146,80 CHF), Swisscom (+ 0,33 Prozent auf 601,00 CHF) und Sonova (+ 0,23 Prozent auf 218,40 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Julius Bär (-1,63 Prozent auf 65,06 CHF), Temenos (-1,62 Prozent auf 73,05 CHF), Partners Group (-1,55 Prozent auf 1.048,50 CHF), ams-OSRAM (-1,54 Prozent auf 7,67 CHF) und Zurich Insurance (-1,37 Prozent auf 560,60 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 1.248.754 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297,878 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Im SLI verzeichnet die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 5,58 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

