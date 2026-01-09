Nestlé Aktie
Marktkap. 204,95 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 88 auf 82 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
82,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,20 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
75,17 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,60 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
