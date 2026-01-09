DAX 25.352 +0,4%ESt50 5.996 +0,0%MSCI World 4.514 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 +0,0%Nas 23.671 +0,8%Bitcoin 77.491 -0,8%Euro 1,1680 +0,4%Öl 62,91 -0,2%Gold 4.585 +1,7%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nestle von 88 auf 82 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Beiersdorf und Unilever sieht Sykes ähnlich hohes Potenzial wie bei den lediglich neutral eingestuften Nestle und Magnum Ice. Die Kurstreiber lägen bei ersteren allerdings klarer auf der Hand./ag/niw

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
82,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
75,17 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
9,09%
Analyst Name:
Tom Sykes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,60 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

