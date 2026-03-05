Inditex Aktie
Marktkap. 163,48 Mrd. EURKGV 27,99 Div. Rendite 2,58%
WKN A11873
ISIN ES0148396007
Symbol IDEXF
Inditex Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Richard Chamberlain schrieb am Mittwoch in seiner ersten Reaktion von für Zuversicht sorgenden Resultaten der spanischen Modekette. Das Ergebnis je Aktie liege leicht über dem Konsens./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:10 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Inditex Outperform
|Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
52,90 €
|Abst. Kursziel*:
17,20%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
52,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,16%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
59,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
