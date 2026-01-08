DAX 25.239 +0,4%ESt50 5.986 +1,4%MSCI World 4.502 +0,4%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.586 +0,5%Bitcoin 78.641 +0,8%Euro 1,1636 -0,2%Öl 63,37 +1,1%Gold 4.515 +0,8%
Nestlé Aktie

80,62 EUR +0,56 EUR +0,70 %
STU
75,15 CHF +0,79 CHF +1,06 %
SWX
Marktkap. 202,34 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

UBS AG

Nestlé Neutral

14:11 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
80,62 EUR 0,56 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 78 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
78,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
74,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
75,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
3,79%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,20 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

14:11 Nestlé Neutral UBS AG
08.01.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
07.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
07.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

