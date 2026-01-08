Nestlé Aktie
Marktkap. 202,34 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle von 80 auf 78 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Jahr 2026 werde für die europäischen Konsumgüterkonzerne aufgrund der anhaltenden Konsumschwäche in Amerika (insbesondere in den USA und Brasilien), des sich rasch normalisierenden Preisanstiegs und des verschärften Wettbewerbs bei gleichzeitig sinkender Markentreue der Verbraucher wahrscheinlich kein Zuckerschlecken, schrieb Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Unternehmen, die ihre starke Dynamik aus dem zweiten Halbjahr 2025 beibehalten oder verbessern können, dürften rasch von einer deutlichen Neubewertung profitieren. Vier Namen stächen dabei besonders hervor: Danone, Haleon, L?Oréal und Reckitt. Abwärtsrisiken für die Konsensprognosen bestünden hingegen bei Beiersdorf, Unilever, Nestle und Henkel./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 05:52 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
78,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
74,75 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,35%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
75,15 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
3,79%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,20 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
