DAX25.111 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,5%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leichter erwartet -- DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Nestle auf 80 Franken - 'Neutral'

20.02.26 14:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Nestlé SA (Nestle)
80,15 CHF -1,28 CHF -1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle (Nestlé) von 78 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns hätten klare Fortschrittssignale gezeigt, und die Vorhersagbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung sei besser als zuvor befürchtet, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die ermutigenden Resultate und der Ausblick hätten einige seiner größten Sorgen allerdings nicht zerstreuen können. Delmas rechnet für 2026 nicht mit klar positiven Überraschungen beim organischen Wachstum. Entsprechend skeptisch dürfte der Markt mit Blick auf das von mittelfristig angestrebte, vierprozentige Wachstum bleiben./rob/gl/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nestlé

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nestlé

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
14:11Nestlé NeutralUBS AG
13:56Nestlé HoldDeutsche Bank AG
13:56Nestlé Equal WeightBarclays Capital
08:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
14:11Nestlé NeutralUBS AG
13:56Nestlé HoldDeutsche Bank AG
13:56Nestlé Equal WeightBarclays Capital
08:31Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.02.2026Nestlé NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nestlé SA (Nestle) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen