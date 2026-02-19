ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für Nestle auf 80 Franken - 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nestle (Nestlé) von 78 auf 80 Franken angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die jüngsten Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns hätten klare Fortschrittssignale gezeigt, und die Vorhersagbarkeit der künftigen Geschäftsentwicklung sei besser als zuvor befürchtet, schrieb Guillaume Delmas in seinem am Freitag vorliegenden Rückblick. Die ermutigenden Resultate und der Ausblick hätten einige seiner größten Sorgen allerdings nicht zerstreuen können. Delmas rechnet für 2026 nicht mit klar positiven Überraschungen beim organischen Wachstum. Entsprechend skeptisch dürfte der Markt mit Blick auf das von mittelfristig angestrebte, vierprozentige Wachstum bleiben./rob/gl/la

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 20:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------