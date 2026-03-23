Nestlé Aktie

83,27 EUR +0,74 EUR +0,90 %
STU
76,08 CHF +1,23 CHF +1,64 %
SWX
Marktkap. 207,42 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Jefferies & Company Inc.

Nestlé Hold

11:41 Uhr
Nestlé Hold
Nestlé SA (Nestle)
83,27 EUR 0,74 EUR 0,90%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das erste Quartal mit Wachstum ohne entsprechend gestiegene Absatzvolumina, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. April schrieb./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Hold

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
75,91 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,39%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
76,08 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,15%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,38 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

11:41 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
Deal Dispatch: Nestlé Sells Blue Bottle; Netflix Buys Ben Affleck's InterPositive, Eddie Bauer Nixes Bankruptcy Auction
