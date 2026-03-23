NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle von 77 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst David Hayes rechnet für das erste Quartal mit Wachstum ohne entsprechend gestiegene Absatzvolumina, wie er am Montag in seinem Ausblick auf die Zahlen am 23. April schrieb./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 16:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Hold
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
75,91 CHF
|Abst. Kursziel*:
5,39%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
76,08 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,15%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
83,38 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:41
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.03.26
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
