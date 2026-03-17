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ISIN CH0038863350

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Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:01 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
89,15 EUR 0,05 EUR 0,06%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 90 Franken auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti veröffentlichte am Mittwoch ein durchwachsenes Resümee der Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Positive und negative Überraschungen hinsichtlich des organischen Wachstums im vierten Quartal 2025 hielten sich etwa die Waage, schrieb die Expertin. Mehr als die Hälfte der Berichtsunternehmen hätten allerdings beim Ergebnis überzeugt. Die Ausblicke seien erwartungsgemäß vorsichtig. Bei den defensiven und niedrig bewerteten Nahrungsmittelherstellern bestehe ein vergleichsweise geringes Umsatzkosten-Risiko. Pannutis Favorit ist Danone./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:34 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
80,84 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
80,94 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
11,20%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
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