Nestlé Aktie
Marktkap. 229,8 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 92 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
99,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
82,72 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,68%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Abraham
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:36
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
