DAX vor stabilem Auftakt -- Asiens Börsen mit Gewinnen -- Netflix legt kein höheres Angebot für Warner vor -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero erreicht Profitabilitätsziel -- Gold im Fokus
Nestlé Aktie

Nestlé Aktien-Sparplan
90,75 EUR +0,37 EUR +0,41 %
STU
85,00 EUR -5,51 EUR -6,09 %
GVIE
Marktkap. 229,8 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nestlé Buy

08:36 Uhr
Nestlé Buy
Nestlé SA (Nestle)
90,75 EUR 0,37 EUR 0,41%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 92 auf 99 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zunehmende Bedeutung der GLP-1-Abnehmmittel werde zu einer deutlich divergierenden Wachstumsdynamik bei den Aktien der Lebensmittelkonzerne führen, schrieb Matthew Abraham am Donnerstagabend in einer Brancheneinschätzung. Am meisten dürften die Volumina mit Genussartikeln und Snacks leiden, was Barry Callebaut und Lindt & Sprüngli am verwundbarsten mache. Letztere stufte der Experte ab und rät nun zum Verkauf. Dagegen seien Glanbia und Danone am besten positioniert./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 18:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Buy

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
99,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
82,72 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,68%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Abraham 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:36 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.02.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

