Nestlé Aktie

83,95 EUR +0,63 EUR +0,76 %
STU
76,90 CHF +0,42 CHF +0,55 %
SWX
Marktkap. 211,13 Mrd. EUR

KGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC

ISIN CH0038863350

Symbol NSRGF

Nestlé Neutral

14:11 Uhr
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle vor den am 23. April erwarteten Umsatzzahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Vorübergehende Belastungen dürften das reale interne Wachstum (RIG) des Nahrungsmittelkonzerns überschatten, schrieb Guillaume Delmas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mf/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 13:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
76,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,23%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
76,90 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
4,03%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

14:11 Nestlé Neutral UBS AG
12:21 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.03.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Nestlé Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
