Nestlé Aktie
Marktkap. 209,58 Mrd. EURKGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Buy
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
92,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
76,88 CHF
|Abst. Kursziel*:
19,67%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
77,48 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,70 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|17.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG