DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar? Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Nestlé Aktie

Kaufen
Verkaufen
83,90 EUR +1,20 EUR +1,45 %
STU
77,48 CHF +0,60 CHF +0,78 %
SWX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 209,58 Mrd. EUR

KGV 17,86 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0Q4DC

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN CH0038863350

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol NSRGF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Nestlé Buy

08:01 Uhr
Nestlé Buy
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
83,90 EUR 1,20 EUR 1,45%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Buy

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
92,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,88 CHF		 Abst. Kursziel*:
19,67%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
77,48 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,70 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:01 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.10.25 Nestlé Kaufen DZ BANK
22.10.25 Nestlé Neutral UBS AG
22.10.25 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

dpa-afx Kursziel angehoben Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
finanzen.net Optimismus in Zürich: SMI verbucht zum Handelsstart Zuschläge
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SLI beginnt Montagssitzung im Plus
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé zeigt sich am Vormittag fester
finanzen.net So schätzen die Analysten die Nestlé-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Nestlé Aktie News: Nestlé am Freitagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net SIX-Handel SMI fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Zurückhaltung in Zürich: So bewegt sich der SLI am Freitagnachmittag
finanzen.net Verluste in Zürich: SMI fällt am Freitagmittag
FOX Business Nestle to cut 16,000 jobs as part of cost savings initiative
MarketWatch Nestle earnings beat and 16,000 job cuts prompt biggest one-day jump in shares since 2008
New York Times Nestlé to Slash 16,000 Jobs in Cost-Cutting Push
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
BBC Nestle to axe 16,000 jobs as new boss pushes to cut costs
Business Times Nestle to axe 16,000 jobs as new CEO targets sales growth
RTE.ie Nestle to cut 16,000 jobs as CEO starts 'turnaround fire'
Financial Times Nestlé to axe 16,000 jobs as new boss intensifies cost-cutting push
RSS Feed
Nestlé SA (Nestle) zu myNews hinzufügen