Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,28 Mrd. EURKGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hannover Rück mit einem Kursziel von 294 Euro auf "Buy" belassen. Das Prämienwachstum aus der Erneuerungsrunde sei etwas schwächer als er erwartet habe, schrieb Will Hardcastle am Donnerstag. Die Eckdaten für 2025 entsprächen derweil den Erwartungen und der Ausblick auf 2026 sei bestätigt worden./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Buy
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
294,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
246,40 €
|Abst. Kursziel*:
19,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
247,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,03%
|
Analyst Name:
Will Hardcastle
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
294,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
