DAX 24.727 +0,8%ESt50 5.898 +0,8%MSCI World 4.449 +0,1%Top 10 Crypto 12,46 -5,1%Nas 23.236 +0,0%Bitcoin 79.340 +1,6%Euro 1,1681 -0,3%Öl 61,17 +0,6%Gold 4.425 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
251,80 EUR -8,00 EUR -3,08 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 30,97 Mrd. EUR

KGV 12,50 Div. Rendite 3,73%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 840221

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008402215

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HVRRF

RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

14:01 Uhr
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
251,80 EUR -8,00 EUR -3,08%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück auf "Sector Perform" belassen. Die Preiserneuerungsrunde der Rückversicherungsmakler für Januar erscheine noch etwas negativer als vom Markt erwartet, schrieb Ben Cohen in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 18:38 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
252,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
251,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ben Cohen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
300,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

14:26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:01 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
17.12.25 Hannover Rück Buy UBS AG
08.12.25 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Hannover Rück

finanzen.net Bewertung im Fokus Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Hannover Rück-Aktie
finanzen.net Hannover Rück-Aktie: Sector Perform-Bewertung durch RBC Capital Markets
dpa-afx Aktien von Munich Re, Hannover Rück und Co: Preisdruck bei Januar-Erneuerungen belastet Kurse
finanzen.net Freundlicher Handel: DAX klettert mittags
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag tiefer
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX bewegt sich zum Start des Montagshandels im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Start in Grün
finanzen.net Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag auf rotes Terrain
EQS Group EQS-News: Hannover Re raises earnings guidance for 2025 after very good business performance
EQS Group EQS-News: E+S Rück anticipates a stable market environment in Germany for 2026 and continued growth in demand for reinsurance protection
EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-Adhoc: Hannover Re modifies dividend policy
EQS Group EQS-News: Hannover Re anticipates continued attractive market environment in 1 January 2026 renewals
EQS Group EQS-News: Hannover Re increases half-year result and further strengthens balance sheet resilience
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover R&#252;ck SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Hannover Rück zu myNews hinzufügen