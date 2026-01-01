ING Group Aktie
Marktkap. 71,89 Mrd. EURKGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3
ISIN NL0011821202
Symbol INGVF
ING Group Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 23,20 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Geringere Kosten als am Markt derzeit angenommen, könnten den Ausblick der niederländischen Großbank auf 2027 verbessern, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ING Group Overweight
|Unternehmen:
ING Group
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
24,73 €
|Abst. Kursziel*:
13,22%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
24,77 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,04%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
24,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
