ING Group Aktie

24,77 EUR +0,02 EUR +0,06 %
STU
22,96 CHF +0,34 CHF +1,49 %
BRX
Marktkap. 71,89 Mrd. EUR

KGV 7,64 Div. Rendite 7,01%
WKN A2ANV3

ISIN NL0011821202

Symbol INGVF

Barclays Capital

ING Group Overweight

15:06 Uhr
ING Group Overweight
ING Group
24,77 EUR 0,02 EUR 0,06%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ING von 23,20 auf 28,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Geringere Kosten als am Markt derzeit angenommen, könnten den Ausblick der niederländischen Großbank auf 2027 verbessern, schrieb Namita Samtani in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
28,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
24,73 €		 Abst. Kursziel*:
13,22%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
24,77 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,04%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
24,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

15:06 ING Group Overweight Barclays Capital
05.12.25 ING Group Sector Perform RBC Capital Markets
04.12.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.12.25 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.11.25 ING Group Buy Goldman Sachs Group Inc.
Nachrichten zu ING Group

