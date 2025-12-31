DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
DAX markiert neue Rekordhochs -- US-Börsen im Plus -- NVIDIA plant Robotaxis für 2027 -- DroneShield, adidas, Novo Nordisk, D-Wave, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, TKMS, BMW, VW im Fokus
Schneider Electric Aktie

241,15 EUR +1,55 EUR +0,65 %
STU
224,18 CHF +0,86 CHF +0,39 %
BRX
Marktkap. 133,48 Mrd. EUR

KGV 31,64 Div. Rendite 1,62%
WKN 860180

ISIN FR0000121972

Symbol SBGSF

16:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
241,15 EUR 1,55 EUR 0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Buy" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Das Management des Elektrotechnikkonzerns habe bereits signalisiert, dass es mit den aktuellen Konsensschätzungen zum Umsatzwachstum und der Marge zufrieden sei, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die am 26. Februar anstehenden Zahlen zum Geschäftsjahr 2025. ist. Die Aufmerksamkeit gelte daher der Prognose für 2026, die dem Analysten zufolge ebenfalls weitgehend den Analystenerwartungen entsprechen dürfte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Buy

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
238,55 €		 Abst. Kursziel*:
8,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
241,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,82%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
271,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

16:11 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
15:01 Schneider Electric Buy UBS AG
05.01.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.12.25 Schneider Electric Buy UBS AG
12.12.25 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

finanzen.net Lohnende Schneider Electric-Anlage? EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor einem Jahr verloren
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren eingebracht
TraderFox Schneider Electric: Die Citigroup ruft ein 300 Euro Ziel beim KI-Profiteur auf!
TraderFox Stocks in Action: Schneider Electric, Zalando, Vallourec, Fresenius und Traton.
TraderFox Big Call Screening: Amazon, Schneider Electric, RTX, Pepsi
TraderFox Stocks in Action: RWE, Iberdrola, Lufthansa, Accor, Schneider Electric
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
PR Newswire Schneider Electric Launches EcoCare Advanced+ for Electrical Distribution to Deliver New Levels of Support, Improve Operational Efficiency and Safety
