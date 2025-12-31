Schneider Electric Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Schneider Electric auf "Buy" belassen bei einem Kursziel von weiterhin 285 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Technologiekonzerns dürften den Erwartungen entsprechen und der Ausblick solide ausfallen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
