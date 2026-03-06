DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.768 -1,2%MSCI World 4.428 -0,2%Top 10 Crypto 9,0975 +0,0%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.036 -0,3%Euro 1,1585 -0,2%Öl 90,73 -0,7%Gold 5.178 -0,2%
Renault Aktie

28,66 EUR +0,21 EUR +0,74 %
STU
25,87 CHF +0,33 CHF +1,31 %
BRX
Marktkap. 8,12 Mrd. EUR

Div. Rendite 6,21%
WKN 893113

ISIN FR0000131906

Symbol RNSDF

Bernstein Research

Renault Outperform

09:46 Uhr
Renault Outperform
Renault S.A.
28,66 EUR 0,21 EUR 0,74%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach der Strategie-Vorstellung mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Outperform" belassen. Der Automobilhersteller wolle bis 2030 nun 36 neue Modelle herausbringen und die Elektrifizierung vorantreiben, schrieb Stephen Reitman in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 23:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 05:10 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

