Porsche vz. Aktie
Marktkap. 34,1 Mrd. EURKGV 14,78 Div. Rendite 3,95%
WKN PAG911
ISIN DE000PAG9113
Symbol DRPRF
Porsche vz Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese und der Ausblick des Automobilherstellers lägen wie von ihm erwartet unter den Konsensschätzungen, schrieb Tom Narayan in seiner ersten Reaktion am Mittwoch./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 03:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Porsche vz. Sector Perform
|Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
38,42 €
|Abst. Kursziel*:
11,92%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
38,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,10%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,55 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
