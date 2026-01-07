DAX 25.127 +0,0%ESt50 5.904 -0,3%MSCI World 4.482 -0,2%Top 10 Crypto 12,19 -1,8%Nas 23.455 -0,6%Bitcoin 78.245 +0,1%Euro 1,1649 -0,3%Öl 61,61 +2,0%Gold 4.449 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord letztlich stabil -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Tesla, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Chevron, ExxonMobil, Bitcoin im Fokus
Top News
Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot Halbleiteraktien Advantest, Renesas und Co. schwach: Chinas Vorgehen gegen Japan belastet - Auch Softbank-Aktie tiefrot
NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich? NVIDIA-Aktie: Marktkapitalisierung von 8,5 Billionen US-Dollar in 2026 möglich?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIXTRON Aktie

Kaufen
Verkaufen
AIXTRON Aktien-Sparplan
19,69 EUR -1,63 EUR -7,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,41 Mrd. EUR

KGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0WMPJ

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0WMPJ6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AIXXF

Barclays Capital

AIXTRON SE Overweight

13:16 Uhr
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
AIXTRON SE
19,69 EUR -1,63 EUR -7,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIXTRON SE

Zusammenfassung: AIXTRON Overweight

Unternehmen:
AIXTRON SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,99 €		 Abst. Kursziel*:
25,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
19,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
17,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIXTRON SE

13:16 AIXTRON Overweight Barclays Capital
02.12.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.11.25 AIXTRON Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 AIXTRON Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu AIXTRON SE

finanzen.net Rentable AIXTRON SE-Anlage? TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AIXTRON SE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net Handel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: TecDAX bewegt sich im Plus
finanzen.net TecDAX aktuell: mittags Pluszeichen im TecDAX
finanzen.net AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE verzeichnet am Mittwochmittag Verluste
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: AIXTRON SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Semiconductor Today Ohio State University buys Aixtron CCS MOCVD system
RSS Feed
AIXTRON SE zu myNews hinzufügen