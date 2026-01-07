AIXTRON Aktie
Marktkap. 2,41 Mrd. EURKGV 16,13 Div. Rendite 0,99%
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Halbleiterindustrie dürfte vor einer starken Berichtssaison zum vierten Quartal 2025 stehen, schrieb Simon Coles in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Auch der Start ins neue Jahr scheine sehr gut gewesen zu sein. Zu seinen Sektorfavoriten gehören unter anderem Infineon, während er sich für STMicro und AMS-Osram vorsichtig zeigte./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 20:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIXTRON SE
Zusammenfassung: AIXTRON Overweight
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
25,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
19,99 €
|Abst. Kursziel*:
25,09%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
19,69 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,97%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
17,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
