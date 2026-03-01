AIXTRON Aktie
Marktkap. 3,11 Mrd. EURKGV 22,90
WKN A0WMPJ
ISIN DE000A0WMPJ6
Symbol AIXXF
AIXTRON SE Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aixtron von 20 auf 31 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Michael Kuhn rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung, über den vorsichtigen Ausblick auf 2026 hinweg bereits auf die 2027 erwartete Beschleunigung zu schauen. Der Chipausrüster habe die "Markterwartungen effektiv nach unten gemanaged" und damit Korrekturrisiken gesenkt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIXTRON Buy
|Unternehmen:
AIXTRON SE
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
31,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,43 €
|Abst. Kursziel*:
17,29%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
27,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
14,31%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
