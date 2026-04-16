Air Liquide Aktie

186,06 EUR +0,32 EUR +0,17 %
186,04 EUR +0,38 EUR +0,20 %
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 194 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide Outperform

Unternehmen:
Air Liquide S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
185,08 €		 Abst. Kursziel*:
13,46%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
186,06 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
Analyst Name:
James Hooper 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
202,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

