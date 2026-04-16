Air Liquide Aktie
Marktkap. 107,5 Mrd. EURKGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide von 194 auf 210 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
185,08 €
|Abst. Kursziel*:
13,46%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
186,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,87%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
202,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Air Liquide S.A.
|11:16
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|08.04.26
|Air Liquide Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
|Air Liquide Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
