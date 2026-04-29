SMC Research

Blue Cap Kaufen

08:34 Uhr

Nach einem weiteren erfolgreichen Exit haben die Gremien von Blue Cap nach Darstellung von SMC-Research eine Anhebung der Dividende von 1,10 auf 1,60 Euro je Aktie vorgeschlagen, woraus sich eine aktuelle Dividendenrendite von 8,5 Prozent errechnet. SMC-Analyst Holger Steffen sieht darüber hinaus auch als Indiz für hohes Kurspotenzial, dass der aktuelle Marktwert nun schon allein zu 91 Prozent durch die Nettofinanzposition der Holding gedeckt ist.

Blue Cap sei laut SMC-Research im letzten Jahr ein hervorragender Exit gelungen, der für einen Anstieg des Nettogewinns von 13,3 auf 23,5 Mio. Euro – das sind 5,24 Euro je Aktie – gesorgt habe. Auf dieser Basis haben die Gremien eine Anhebung der Dividende von 1,10 auf 1,60 Euro (davon 0,95 Euro Sonderdividende) vorgeschlagen. Aus dieser geplanten Rekordausschüttung errechne sich eine stattliche Dividendenrendite von 8,5 Prozent.

Das Bestandsportfolio, das noch aus vier Mehrheits- und einer Minderheitsbeteiligung bestehe, solle sich im laufenden Jahr trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen mit einem Umsatz von 120 bis 140 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 5 und 6 Prozent stabil entwickeln.

Neben Effizienz- und Vertriebssteigerungsmaßnahmen liege der Fokus des Managements auf Basis einer Nettofinanzposition der Holding von 76,4 Mio. Euro auf Zukäufen für das Portfolio, mit denen das Gruppenwachstum stimuliert und neue Wertsteigerungspotenziale geschaffen werden sollen.

Die Aktie spiegele diese Potenziale aus Sicht der Analysten nicht wider. Während das Unternehmen den Net Asset Value je Aktie auf 27,94 Euro taxiere, sehen sie den Potenzialwert im Moment mit 27,70 Euro auf einem ähnlichen Niveau. Das eröffne ein Kurspotenzial von fast 50 Prozent. Die Nettofinanzposition der Holding decke den aktuellen Marktwert schon zu 91 Prozent (!) ab, was ebenfalls für eine starke Unterbewertung spreche. Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten ihr Urteil „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 5.5.2026 um 8:30 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 04.05.2026 um 17:50 fertiggestellt und am 05.05.2026 um 08:15 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/05/2026-05-05-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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