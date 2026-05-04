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Marktkap. 63,1 Mrd. EUR

KGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
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WKN 703000

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ISIN DE0007030009

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Symbol RNMBF

UBS AG

Rheinmetall Buy

10:56 Uhr
Rheinmetall Buy
Aktie in diesem Artikel
Rheinmetall AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2200 Euro belassen. Der Rüstungskonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Sven Weier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sieht darin ein "bereinigendes Ereignis" nach einem bislang schwachen Kursverlauf in diesem Jahr. Vor diesem Hintergrund könne es ein Kurstreiber sein, dass der Ausblick auf das erste Halbjahr positiv überrasche./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 05:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rheinmetall Buy

Unternehmen:
Rheinmetall AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
2.200,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
1.438,60 €		 Abst. Kursziel*:
52,93%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
1.448,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,91%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.102,78 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rheinmetall AG

10:56 Rheinmetall Buy UBS AG
08:06 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08:01 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
08:01 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.04.26 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
Deutsche Welle Germany news: Protesters block Rheinmetall arms plant
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Financial Times Rheinmetall investors to get bumper dividend from booming arms sales
EQS Group EQS-PVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Rheinmetall AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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