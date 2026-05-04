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Marktkap. 3,16 Mrd. EUR

KGV 16,49 Div. Rendite 1,55%
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WKN 567710

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ISIN DE0005677108

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Symbol ELTTF

Warburg Research

Elmos Semiconductor Buy

11:36 Uhr
Elmos Semiconductor Buy
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos nach vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der Jahresstart des Halbleiterunternehmens sei stark ausgefallen, schrieb Malte Schaumann in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Er habe mit einer Erhöhung des Jahresausblicks erst zu einem späteren Zeitpunkt gerechnet./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
183,80 €		 Abst. Kursziel*:
-2,07%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
187,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-3,74%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

11:36 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
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23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
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