Die rekordhohen Aktien von Elmos Semiconductor haben am Dienstag in einem düsteren Marktumfeld einen Rückschlag erlitten.

Nach der Streichung einer Kaufempfehlung durch das Bankhaus Metzler geht es für den Elmos Semiconductor-Kurs des Chipherstellers via XETRA zeitweise um 5,12 Prozent auf 144,60 Euro bergab. Am Vortag hatten sich die Papiere noch gegen die trübe Marktstimmung gestemmt, die vom Iran-Krieg und Ängsten vor einer Energiekrise hervorrufen wurde. Den deutlichen Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt konnten sie sich nun aber nicht mehr entziehen.

Am Montag hatten die Aktien mit 153 Euro so viel gekostet wie noch nie. Metzler-Experte Veysel Taze schrieb vor diesem Hintergrund, auf dem aktuellen Kursniveau bräuchte es eine enorme Wachstumsbeschleunigung oder eine Margenausweitung, die über die derzeitigen Ziele hinaus gehe. Die unmittelbaren Chancen seien mit Blick auf den freien Finanzmittelfluss und die Umwandlung zu einem Unternehmen ohne eigene Fabriken eingepreist.

Taze senkte am Dienstag sein Votum von "Buy" auf "Hold", während er das Kursziel mit 160 Euro auf ein Niveau nur leicht oberhalb der bisherigen Bestmarke hochschraubte.

