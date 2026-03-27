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Marktkap. 2,47 Mrd. EUR

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WKN 567710

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ISIN DE0005677108

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Symbol ELTTF

Deutsche Bank AG

Elmos Semiconductor Hold

09:16 Uhr
Elmos Semiconductor Hold
Aktie in diesem Artikel
Elmos Semiconductor
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Elmos von 90 auf 135 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Angesichts des Generationswechsels würde ein Exit am Rekordhoch für die Gründer Sinn machen, schrieb Robert Sanders in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zu den Medienberichten über einen möglichen Verkauf. Das Geschäft mit der Autobranche stehe ohnehin vor einer Konsolidierung. Es gebe schlicht zu viele Anbieter am Markt, und die deutlich geringere Dynamik in der Elektrifizierung dürfte die Konsolidierung beschleunigen. Eine Genehmigung von Übernahmen wäre aber weiter "tricky", vor allem, wenn China ins Spiel komme./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.03.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Elmos Semiconductor SE

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Hold

Unternehmen:
Elmos Semiconductor		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
135,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
142,40 €		 Abst. Kursziel*:
-5,20%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
142,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,20%
Analyst Name:
Robert Sanders 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
159,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Elmos Semiconductor

09:16 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
23.03.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
26.02.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
24.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
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EQS Group EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: Elmos Semiconductor SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Elmos Semiconductor SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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