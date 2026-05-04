Rheinmetall Aktie
Marktkap. 63,1 Mrd. EURKGV 101,47 Div. Rendite 0,74%
WKN 703000
ISIN DE0007030009
Symbol RNMBF
Rheinmetall Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2125 Euro auf "Overweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis hätten die Erwartungen im ersten Quartal klar verfehlt und der Free Cashflow sei negativ gewesen, schrieb Afonso Osorio am Montagabend nach den Eckdaten des Rüstungskonzerns. Die Explosion in der Munitionsfabrik in Spanien, verzögerte Lkw-Lieferungen sowie hohe Vergleichshürden aus dem Vorjahr hätten aus seiner Sicht ihre Spuren hinterlassen. Osorio rechnet mit einer negativen Kursreaktion, auch wenn sich der schwache Jahresstart im zweiten Quartal wohl wieder umkehren werde./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 20:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Postmodern Studio / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rheinmetall Overweight
|Unternehmen:
Rheinmetall AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
2.125,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.396,40 €
|Abst. Kursziel*:
52,18%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.442,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,28%
|
Analyst Name:
Afonso Osorio
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.102,78 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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