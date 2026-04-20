DAX 24.418 -1,2%ESt50 5.983 -1,2%MSCI World 4.635 +0,0%Top 10 Crypto 9,6040 -1,1%Nas 24.404 -0,3%Bitcoin 64.588 +0,3%Euro 1,1775 -0,1%Öl 94,77 +1,0%Gold 4.775 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 ITM Power A0B57L
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in grün -- Apple-CEO gibt das Ruder ab -- Amazon im Fokus
Top News
Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX Kein Börsengang für Blue Origin: Warum Bezos einen anderen Weg geht als Musk mit SpaceX
Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt Apple vor historischem Umbruch: Cook tritt ab, Ternus übernimmt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RWE Aktie

Kaufen
Verkaufen
RWE Aktien-Sparplan
57,16 EUR -0,16 EUR -0,28 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 41,58 Mrd. EUR

KGV 10,52 Div. Rendite 2,65%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 703712

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007037129

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RWNFF

UBS AG

RWE Buy

08:01 Uhr
RWE Buy
Aktie in diesem Artikel
RWE AG St.
57,16 EUR -0,16 EUR -0,28%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für RWE von 55 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska zählt den Versorger neben Orsted und Grenergy in zu ihren Branchenfavoriten, wie sie am Montag schrieb. Eine gewonnene Ausschreibungsrunde der britischen Regierung für Offshore-Windenergieanlagen sei klar positiv für das Unternehmen. Zudem markiere das Strategie-Update eine deutliche Veränderung bei der Kapitalverwendung. Die Expertin senkte zwar ihre operative Ergebnisprognose (Ebitda) für 2026 um 3 Prozent. Sie hob die Schätzungen für die Jahre 2028 bis 2030 wegen Kapazitätserweiterungen aber um bis zu 8 Prozent an./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 16:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RWE Buy

Unternehmen:
RWE AG St.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
57,22 €		 Abst. Kursziel*:
13,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
57,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,72%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RWE AG St.

08:01 RWE Buy UBS AG
20.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
17.04.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
14.04.26 RWE Overweight Barclays Capital
01.04.26 RWE Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RWE AG St.

finanzen.net Papier unter der Lupe Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie Bernstein Research bescheinigt Market-Perform für RWE-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS hebt Ziel für RWE auf 65 Euro - 'Buy'
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Ende des Montagshandels ab
finanzen.net RWE Aktie News: RWE macht am Nachmittag Boden gut
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt nachmittags ab
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX notiert am Montagmittag im Minus
finanzen.net Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer
reNEWS RWE signs Network Rail wind PPA
reNEWS RWE installs Nordseecluster A substations
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
reNEWS RWE installs CO₂‑reduced steel tower at Thor
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights Nvidia, Equinor and RWE AG
reNEWS RWE expands ASML wind power deal
RSS Feed
RWE AG St. zu myNews hinzufügen