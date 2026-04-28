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WKN A12DM8

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Bernstein Research

Scout24 Outperform

09:11 Uhr
Scout24 Outperform
Aktie in diesem Artikel
Scout24
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Scout24 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 89 Euro belassen. Der Internetportal-Betreiber habe die Erwartungen weitgehend erfüllt und die Jahresziele bestätigt, schrieb Annick Maas am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Dazu habe das Unternehmen den Umfang der für 2026 geplanten Aktienrückkäufe auf nun 350 Millionen Euro erhöht./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Outperform

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
69,30 €		 Abst. Kursziel*:
28,43%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
70,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name:
Annick Maas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
101,19 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

09:11 Scout24 Outperform Bernstein Research
27.04.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
23.04.26 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
02.04.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
01.04.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-Adhoc: Scout24 SE resolves to launch a second tranche of its share buy-back programme of up to EUR 250 million in 2026 and to shorten the buy-back period of the ongoing tranche
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
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