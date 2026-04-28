Scout24 Aktie
Marktkap. 4,76 Mrd. EURKGV 25,78
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Scout24 nach Zahlen mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Der Portalbetreiber habe im ersten Quartal leicht die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Ross Broadfoot am Mittwochmorgen. Der Ausblick sei bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:03 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Scout24
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
115,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
70,70 €
|Abst. Kursziel*:
62,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
70,85 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,31%
Analyst Name:
Ross Broadfoot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
101,19 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Scout24
|10:41
|Scout24 Overweight
|Barclays Capital
|10:21
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|09:11
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|27.04.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|02.11.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|05.10.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|09.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|07.08.23
|Scout24 Sell
|UBS AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|01.11.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG