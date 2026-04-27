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Symbol FUPPF

Barclays Capital

FUCHS SE VZ Overweight

11:26 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
40,76 EUR 0,76 EUR 1,90%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fuchs SE nach Zahlen mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen. Das gekürzte Ziel für den Free Cashflow sei keine Überraschung./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 05:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
52,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,54 €		 Abst. Kursziel*:
28,27%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,76 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,58%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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11:26 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
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20.04.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
17.04.26 FUCHS Halten DZ BANK
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