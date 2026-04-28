WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Er betonte aber, dass schon Eckdaten bekannt gewesen seien. Insofern liege der Fokus auf den Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, wobei vor allem die Sparten Silicones und Polymers positiv überrascht hätten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
87,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
97,35 €
|Abst. Kursziel*:
-10,63%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
97,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,18%
|
Analyst Name:
Anil Shenoy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
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|WACKER CHEMIE Buy
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|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|17.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.