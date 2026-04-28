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Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

11:26 Uhr
WACKER CHEMIE Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
97,95 EUR 2,30 EUR 2,40%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Er betonte aber, dass schon Eckdaten bekannt gewesen seien. Insofern liege der Fokus auf den Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, wobei vor allem die Sparten Silicones und Polymers positiv überrascht hätten./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Equal Weight

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
87,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
97,35 €		 Abst. Kursziel*:
-10,63%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
97,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,18%
Analyst Name:
Anil Shenoy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:41 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
20.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
20.04.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
17.04.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
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