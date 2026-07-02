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DZ BANK

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16:41 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Renk angesichts der Übernahme des Getriebespezialisten DB Defence auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Der Kauf verstärke das Marine-Geschäft von Renk im U-Boot-Bereich und erweitere die Kundenbasis in den fünf großen englischsprachigen Nationen, schrieb Holger Schmidt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Gewinn je Aktie sollte dadurch steigen, temporär aber auch die Verschuldung. Der Kaufpreis erscheine realistisch und sei nicht zu teuer./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:18 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RENK Group AG

Zusammenfassung: RENK Kaufen

Unternehmen:
RENK		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
47,05 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
46,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Holger Schmidt 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
69,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RENK

29.06.26 RENK Kaufen DZ BANK
26.06.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.05.26 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
14.05.26 RENK Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Klaus Refle, sell
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: RENK Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: RENK Group AG: Birgit Geßler, buy
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