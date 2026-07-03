easyJet Aktie
Marktkap. 4,89 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das vom Billigflieger nun akzeptierte, fünfte Kaufgebot des US-Investors Castlelake mache eine Übernahme für 690 Pence je Aktie wahrscheinlicher, schrieb Ruairi Cullinane am Montag. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 558 Pence sei bereits eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 eingepreist gewesen. Sein fairer Wert im Szenario ohne Übernahme läge hingegen bei nur 431 Pence./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sector Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
7,22 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
6,12 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,62 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu easyJet plc
|10:51
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|10:51
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|08:21
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|08:21
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:51
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:41
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|30.06.26
|easyJet Neutral
|UBS AG
|30.06.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research