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easyJet Aktie

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easyJet Sector Perform

10:51 Uhr
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
7,16 EUR 0,72 EUR 11,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Easyjet mit einem Kursziel von 600 Pence auf "Sector Perform" belassen. Das vom Billigflieger nun akzeptierte, fünfte Kaufgebot des US-Investors Castlelake mache eine Übernahme für 690 Pence je Aktie wahrscheinlicher, schrieb Ruairi Cullinane am Montag. Mit dem Schlusskurs vom Freitag bei 558 Pence sei bereits eine Übernahmewahrscheinlichkeit von 50 eingepreist gewesen. Sein fairer Wert im Szenario ohne Übernahme läge hingegen bei nur 431 Pence./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 01:42 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sector Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
7,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
6,12 £		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,62 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu easyJet plc

10:51 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
08:41 easyJet Market-Perform Bernstein Research
08:21 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 easyJet Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.06.26 easyJet Neutral UBS AG
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