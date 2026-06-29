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08:01 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 405 auf 600 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Seitdem das Interesse des US-Investors Castlelake bekannt geworden sei, hätten die Aktien der Billigfluggesellschaft um rund 44 Prozent zugelegt und die Konkurrenz damit klar abgehängt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Bei einer Übernahme sieht er weiteres Kurspotenzial über die gebotenen 650 Pence je Aktie hinaus. Komme es nicht dazu, könnte die Aktie aber kurzfristig um mehr als 20 Prozent zurückfallen. Chancen und Risiken erschienen aktuell ausgewogen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: easyJet Sector Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
6,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
5,82 £		 Abst. Kursziel*:
3,09%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,18 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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