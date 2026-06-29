easyJet Aktie
Marktkap. 5,08 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Easyjet von 405 auf 600 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Seitdem das Interesse des US-Investors Castlelake bekannt geworden sei, hätten die Aktien der Billigfluggesellschaft um rund 44 Prozent zugelegt und die Konkurrenz damit klar abgehängt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Bei einer Übernahme sieht er weiteres Kurspotenzial über die gebotenen 650 Pence je Aktie hinaus. Komme es nicht dazu, könnte die Aktie aber kurzfristig um mehr als 20 Prozent zurückfallen. Chancen und Risiken erschienen aktuell ausgewogen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 17:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: easyJet Sector Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
6,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
5,82 £
|Abst. Kursziel*:
3,09%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,18 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|easyJet Underweight
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|easyJet Underweight
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|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|easyJet Neutral
|UBS AG
|08:01
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.06.26
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|22.06.26
|easyJet Market-Perform
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|10.06.26
|easyJet Hold
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