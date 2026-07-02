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Symbol SSMFF

Warburg Research

SFC Energy Buy

11:51 Uhr
SFC Energy Buy
Aktie in diesem Artikel
SFC Energy AG
20,00 EUR 0,26 EUR 1,32%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für SFC Energy von 28 auf 29 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der vereinbarten Übernahme wichtiger Aktivitäten der Siqens GmbH schließe der Brennstoffzellenspezialist eine Lücke im Produktportfolio, die ansonsten eine interne Entwicklung mit Bilanzrisiken erfordert hätte, schrieb Malte Schaumann in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Weitere positive Nachrichten erwartet er von den Quartalszahlen Mitte August. Die Konsensschätzungen für 2027/27 erschienen zu niedrig und dürften in den kommenden Monaten angehoben werden./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SFC Energy AG

Zusammenfassung: SFC Energy Buy

Unternehmen:
SFC Energy AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
19,90 €		 Abst. Kursziel*:
45,73%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
20,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,00%
Analyst Name:
Malte Schaumann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu SFC Energy AG

11:51 SFC Energy Buy Warburg Research
29.05.26 SFC Energy Buy Deutsche Bank AG
15.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
14.05.26 SFC Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 SFC Energy Buy Warburg Research
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