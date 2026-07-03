Ferrari Aktie
Marktkap. 58,45 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Die angekündigte Markteinführung eines 12-Zylinder-Modells mit Handschaltung sei eine Erinnerung daran, dass der Sportwagenbauer trotz der Kritikwelle gegen das jüngst vorgestellte Elektromodell Luce auf Kurs bleibe, schrieb Stephen Reitman am Sonntag./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
337,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
339,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Stephen Reitman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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