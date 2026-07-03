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Symbol RACE

Bernstein Research

Ferrari Outperform

08:36 Uhr
Ferrari Outperform
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Ferrari N.V.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" belassen. Die angekündigte Markteinführung eines 12-Zylinder-Modells mit Handschaltung sei eine Erinnerung daran, dass der Sportwagenbauer trotz der Kritikwelle gegen das jüngst vorgestellte Elektromodell Luce auf Kurs bleibe, schrieb Stephen Reitman am Sonntag./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 21:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dutourdumonde / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
337,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
339,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Stephen Reitman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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