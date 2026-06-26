Ferrari Aktie
Marktkap. 55,13 Mrd. EURKGV 35,55 Div. Rendite 1,13%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Bei dem Sportwagenbauer seien die Absatzzahlen wohl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Produktmix aber dürfte sich dank höherer Durchschnittspreise verbessert haben, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf die Modellumstellungen zurückzuführen./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
430,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
324,15 €
|Abst. Kursziel*:
32,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
322,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
396,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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