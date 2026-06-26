RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Bei dem Sportwagenbauer seien die Absatzzahlen wohl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Produktmix aber dürfte sich dank höherer Durchschnittspreise verbessert haben, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf die Modellumstellungen zurückzuführen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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