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RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

08:01 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
322,30 EUR 13,10 EUR 4,24%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den anstehenden Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Bei dem Sportwagenbauer seien die Absatzzahlen wohl im Vergleich zum Vorjahr gesunken, der Produktmix aber dürfte sich dank höherer Durchschnittspreise verbessert haben, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dies sei auf die Modellumstellungen zurückzuführen./rob/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 11:44 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tiago Hora / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
324,15 €		 Abst. Kursziel*:
32,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
322,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
33,42%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
396,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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