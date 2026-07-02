Klöckner Aktie
Marktkap. 1,23 Mrd. EURDiv. Rendite 2,46%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Verkaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 11 Euro belassen. Bei dem Stahlhändler gebe es operativ mehr Rückenwind, doch der Kurs bleibe wesentlich von der Worthington-Offerte geprägt, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Investmentstory verlagere sich weiter von einer zyklischen Standalone-Bewertung hin zu einer Story der Strukturmaßnahmen und der Abfindung verbleibender Aktionäre./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 15:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Verkaufen
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Verkaufen
|Kurs*:
12,28 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Verkaufen
|Kurs aktuell:
12,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
11,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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