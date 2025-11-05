Klöckner Aktie
Marktkap. 535,66 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Klöckner & Co nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,15 Euro belassen. Operativ habe der Stahlhändler im dritten Quartal im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Enttäuschend gestalte sich aber der Barmittelfluss (Cashflow)./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Hold
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
6,15 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,49 €
|Abst. Kursziel*:
12,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,33 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,38%
|
Analyst Name:
Christian Cohrs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|03.11.22
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.22
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|19.04.22
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.21
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|28.10.21
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|13.05.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.04.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research