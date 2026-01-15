DAX 25.320 -0,1%ESt50 6.024 -0,3%MSCI World 4.519 +0,0%Top 10 Crypto 12,83 -1,5%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.131 -0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 64,43 +0,9%Gold 4.609 -0,2%
Top News
KlöCo-Aktie gewinnt zweistellig: US-Gigant Worthington plant Milliarden-Übernahme
EnBW-Aktie verliert: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück EnBW-Aktie verliert: Konzern zieht sich aus britischem Offshore-Windprojekt zurück
Profil

Klöckner Aktie

Klöckner Aktien-Sparplan
10,94 EUR +2,38 EUR +27,80 %
STU
Marktkap. 842,89 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN KC0100

ISIN DE000KC01000

Symbol KLKNF

Warburg Research

KlöcknerCo (KlöCo) Sell

10:01 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Sell
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
10,94 EUR 2,38 EUR 27,80%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hält die nun konkrete Übernahmeofferte für Klöckner & Co aus den USA für attraktiv. Der von Worthington Steel gebotenen Preis liege mit 11 Euro fast doppelt so hoch wie der eigenständige faire Wert des Stahlhändlers von 6,15 Euro, schrieb Analyst Christian Cohrs am Freitag. Er passte sein Kursziel entsprechend von 6,15 auf 11 Euro an, und stufte die Aktien von "Hold" auf "Sell" ab. Die Offerte stelle auch jene von Swoctem aus dem Jahr 2023 deutlich in den Schatten. Sie ermögliche es Investoren, den wahren Wert des Unternehmens zu realisieren und dabei die Risiken zu umgehen, die bei dem Stahlhändler alleinstehend vorhanden wären./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Sell

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
10,78 €		 Abst. Kursziel*:
2,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
10,94 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,55%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

10:01 Klöckner Sell Warburg Research
09.12.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
08.12.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
08.12.25 Klöckner Hold Warburg Research
06.11.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

