EQS-Adhoc: Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre

15.01.26 23:22 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Klöckner & Co (KlöCo)
8,56 EUR 0,23 EUR 2,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

EQS-Ad-hoc: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot
Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre

15.01.2026 / 23:22 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Klöckner & Co SE unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Worthington Steel und unterstützt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre

 

Die Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co" oder die "Gesellschaft") hat heute mit der Worthington Steel, Inc. und ihrer mittelbaren Tochtergesellschaft Worthington Steel GmbH ("Bieterin", zusammen mit der Worthington Steel, Inc. "Worthington Steel") eine Zusammenschlussvereinbarung abgeschlossen.

 

Die Bieterin beabsichtigt wie in der Zusammenschlussvereinbarung festgelegt, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre von Klöckner & Co zu einem Preis von EUR 11,00 pro Aktie in bar abzugeben ("Angebot"). Das Angebot wird eine Mindestannahmequote von 65 % vorsehen und üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher Freigaben, unterliegen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft, die dem Abschluss der Zusammenschlussvereinbarung zugestimmt haben, begrüßen das Angebot und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage, den Aktionären im Rahmen ihrer begründeten Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen.

 

Gemäß der Zusammenschlussvereinbarung unterstützt Worthington Steel die Strategie des Vorstands der Gesellschaft. Die Gesellschaft soll eigenständig und in eigener Verantwortung vom Vorstand geführt werden. Die Größe des Aufsichtsrats bleibt unverändert. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Worthington Steel, im Aufsichtsrat angemessen entsprechend ihrer Aktionärsstellung als strategischer Partner vertreten zu sein. Es sollen keine Entlassungen oder Schließungen von Standorten erfolgen. Der Sitz des Unternehmens für das europäische Geschäft soll weiterhin in Düsseldorf verbleiben. Es ist vereinbart, dass für das Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von bis zu EUR 0,20 pro Klöckner & Co-Aktie gezahlt werden kann.

 

Nach erfolgreichem Abschluss des Angebots wird die Bieterin die Möglichkeit eines Squeeze-Out, eines Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags und/oder eines Delistings der Aktien von Klöckner & Co vom regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse prüfen.

Worthington Steel hat der Gesellschaft mitgeteilt, dass sich die SWOCTEM GmbH mit einer unwiderruflichen Annahmeverpflichtung gegenüber der Bieterin verpflichtet hat, ihre gesamte Beteiligung in Höhe von ca. 41,53 % an der Gesellschaft in das Übernahmeangebot anzudienen.

 

 

Kontakt:

 

Presse

Christian Pokropp – Pressesprecher

Head of Corporate Communications ¦ Head of Group HR

+49 211 88245-360

christian.pokropp@kloeckner.com

 

Investoren

Fabian Joseph

Head of Investor Relations

+49 211 88245-488

fabian.joseph@kloeckner.com

 



Ende der Insiderinformation

15.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Klöckner & Co SE
Peter-Müller-Straße 24
40468 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211-8824-5900
E-Mail: info@kloeckner.com
Internet: www.kloeckner.com
ISIN: DE000KC01000
WKN: KC0100
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2261010

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2261010  15.01.2026 CET/CEST

