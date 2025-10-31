DAX 24.050 +0,4%ESt50 5.669 +0,2%MSCI World 4.371 +0,5%Top 10 Crypto 14,00 +4,8%Nas 23.590 +1,0%Bitcoin 90.461 +2,2%Euro 1,1477 -0,1%Öl 63,69 -1,0%Gold 3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Lufthansa 823212 EVOTEC 566480 RENK RENK73 BASF BASF11 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich höher - über 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Allianz, Amazon, Rivian, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang BMW-Aktie fester: Betriebsgewinn steigt trotz leichtem Umsatzrückgang
Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal Ausblick: GEA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Klöckner Aktie

Kaufen
Verkaufen
Klöckner Aktien-Sparplan
5,26 EUR -0,13 EUR -2,41 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 556,61 Mio. EUR

Div. Rendite 4,50%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN KC0100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000KC01000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KLKNF

DZ BANK

KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen

17:36 Uhr
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Klöckner & Co (KlöCo)
5,26 EUR -0,13 EUR -2,41%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Klöckner & Co auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 7 Euro je Aktie belassen. Die Ergebnisentwicklung sei im dritten Quartal erwartungsgemäß schwach geblieben, schrieb Dirk Schlamp am Mittwoch nach dem Bericht. Die Prognose habe der Stahlhändler bestätigt, wobei sich derzeit die untere Hälfte der Spanne abzeichne. Kurzfristig dürfte der Fokus auf der Cashflow-Erholung im Schlussquartal liegen./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Klöckner & Co

Zusammenfassung: Klöckner Kaufen

Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
5,22 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
5,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)

17:36 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Klöckner Kaufen DZ BANK
06.10.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
06.10.25 Klöckner Hold Warburg Research
30.09.25 Klöckner Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Klöckner & Co (KlöCo)

dpa-afx Nettoverlust sinkt Klöckner-Aktie trotzdem unter Druck: Gewinn im Tagesgeschäft verdoppelt Klöckner-Aktie trotzdem unter Druck: Gewinn im Tagesgeschäft verdoppelt
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen'
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag schwächer
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: SDAX legt zum Start des Mittwochshandels den Rückwärtsgang ein
finanzen.net Oktober 2025: Experten empfehlen Klöckner-Aktie mehrheitlich zum Kauf
dpa-afx Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Abschläge
StockXperts Klöckner: Zeit für Schnäppchenjagd jetzt gekommen?
finanzen.net Freundlicher Handel: Zum Start des Montagshandels Gewinne im SDAX
EQS Group EQS-AFR: Klöckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co to sell eight U.S. distribution sites to intensify its focus on the higher value-added and service center business
EQS Group EQS-News: Klöckner & Co continues solid business performance in second quarter of 2025 despite volatile market environment
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-News: Kl&#246;ckner&#160;&&#160;Co gets off to a solid start in the fiscal year 2025 and is optimistic about the second quarter
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Dr. Oliver Falk, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-DD: Kl&#246;ckner & Co SE: Guido Kerkhoff, Purchase - The share purchase is mandatory due to the service contract: 30% of the annual gross bonus for the fiscal year 2024 shall be invested in ...
EQS Group EQS-AFR: Kl&#246;ckner & Co SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
Klöckner & Co (KlöCo) zu myNews hinzufügen