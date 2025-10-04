Klöckner Aktie
Marktkap. 599,5 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co in einem Ausblick auf die am 5. November erwarteten Zahlen von 8 auf 7 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers dürfte im dritten Quartal am unteren Ende der konzerneigenen Prognose liegen, schrieb Dirk Schlamp in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet daher mit Abwärtskorrekturen der Ebitda-Konsensschätzung für 2025. Positiv seien die jüngsten Fortschritte beim Portfolioumbau mit einem stärkeren Fokus auf margenstärkere Geschäfte in den USA./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 16:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Kaufen
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
6,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
5,76 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
