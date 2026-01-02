DAX 24.903 +0,1%ESt50 5.934 +0,2%MSCI World 4.492 +0,3%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.432 +0,2%Bitcoin 79.743 -0,5%Euro 1,1689 -0,3%Öl 61,55 -0,4%Gold 4.485 +0,9%
7,10 EUR +0,71 EUR +11,02 %
6,67 CHF +0,68 CHF +11,27 %
Marktkap. 311,6 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Deutsche Bank AG

DocMorris Hold

17:01 Uhr
DocMorris Hold
DocMorris AG (ex Zur Rose)
7,10 EUR 0,71 EUR 11,02%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum (ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte) von 11 Prozent. Vor allem das deutsche Geschäft mit E-Rezepten dürfte dazu beigetragen haben. DocMorris will seine vollständigen Ergebnisse am 19. März veröffentlichen, Aussagen zur Umsatzentwicklung werden bereits am 20. Januar erwartet./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
6,68 CHF		 Abst. Kursziel*:
4,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
6,67 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,03%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

17:01 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
12:41 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
11.11.25 DocMorris Sell UBS AG
17.10.25 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

