DocMorris Aktie
Marktkap. 311,6 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Analyst Jan Koch rechnet laut einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum vierten Quartal mit einem Umsatzwachstum (ohne Zu- und Verkäufe sowie Wechselkurseffekte) von 11 Prozent. Vor allem das deutsche Geschäft mit E-Rezepten dürfte dazu beigetragen haben. DocMorris will seine vollständigen Ergebnisse am 19. März veröffentlichen, Aussagen zur Umsatzentwicklung werden bereits am 20. Januar erwartet./ck/bek
Zusammenfassung: DocMorris Hold
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
6,68 CHF
|Abst. Kursziel*:
4,87%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
6,67 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
5,03%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|17:01
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|12:41
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
