DocMorris Aktie
Marktkap. 338,38 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Sell" mit einem Kursziel von 5,50 Franken belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anlass für größere Änderungen an den Schätzungen für 2025 gebe es nicht. Er monierte aber ein schwaches Abschneiden der schweizerischen Internet-Apotheke auf dem deutschen Markt für E-Rezepte./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 06:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: fotogestoeber / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Sell
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,50 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
5,53 CHF
|Abst. Kursziel*:
-0,54%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
5,64 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,40%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
