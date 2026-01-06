DAX 25.276 -0,3%ESt50 6.018 -0,4%MSCI World 4.518 +0,0%Top 10 Crypto 12,84 -1,4%Nas 23.530 +0,3%Bitcoin 82.082 -0,3%Euro 1,1616 +0,1%Öl 64,64 +1,2%Gold 4.599 -0,4%
Solana-Mitgründer sieht Stablecoins auf dem Weg zu einem Billionenmarkt
Hot Stocks heute: Defence IPOs stehen an - Klöckner & Co. wird übernommen
Profil

DocMorris Aktie

DocMorris Aktien-Sparplan
6,41 EUR -0,04 EUR -0,62 %
STU
5,92 CHF -0,11 CHF -1,74 %
SWX
Marktkap. 314,57 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Barclays Capital

DocMorris Equal Weight

11:46 Uhr
DocMorris Equal Weight
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,41 EUR -0,04 EUR -0,62%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
5,82 CHF		 Abst. Kursziel*:
20,27%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
5,92 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
Analyst Name:
Andrew Ross 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 CHF

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:46 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
17.12.25 DocMorris Sell UBS AG
11.11.25 DocMorris Sell UBS AG
mehr Analysen

