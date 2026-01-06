DocMorris Aktie
Marktkap. 314,57 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für DocMorris auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Trends im europäischen Internetsektor seien 2026 recht stabil, schrieb Andrew Ross in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Das Umsatzwachstum dürfte stabil bleiben und die Margen dürften leicht zulegen. Thema blieben die Auswirkungen des KI-Trends. Mit Prosus gebe es nur einen klaren Gewinner und lediglich Auto1 erscheine immun, während es bei den meisten anderen Unternehmen positive wie negative Aspekte gebe. Die Favoriten des Analysten sind Auto1, Redcare und Vend Marketplaces, während er auf Asos, Ocado and Rightmove am skeptischsten schaut./mis/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 23:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
7,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
5,82 CHF
|Abst. Kursziel*:
20,27%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
5,92 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
18,24%
|
Analyst Name:
Andrew Ross
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,27 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:46
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
