DocMorris Aktie
Marktkap. 320,89 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 5,90 auf 5,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Nachfragebelebung durch die neu eingeführten Rezeptboni in Deutschland sei weniger stark aus als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduziert deshalb seine Marktanteilsschätzungen für Online-Apotheken in Deutschland in den Jahren 2025 bis 2029. Wegen der gesenkten Umsatzerwartungen korrigiert er auch die Margenprognosen (Ebitda) nach unten und rechnet nun erst 2027 mit dem Erreichen der Gewinnschwelle./rob/la/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: DocMorris Sell
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,50 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
6,23 CHF
|Abst. Kursziel*:
-11,72%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
6,19 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
9,55 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
