DocMorris Aktie

6,56 EUR -0,63 EUR -8,77 %
STU
6,19 CHF -0,44 CHF -6,57 %
SWX
Marktkap. 320,89 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

UBS AG

DocMorris Sell

12:21 Uhr
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,56 EUR -0,63 EUR -8,77%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal von 5,90 auf 5,50 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Nachfragebelebung durch die neu eingeführten Rezeptboni in Deutschland sei weniger stark aus als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Vogel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte reduziert deshalb seine Marktanteilsschätzungen für Online-Apotheken in Deutschland in den Jahren 2025 bis 2029. Wegen der gesenkten Umsatzerwartungen korrigiert er auch die Margenprognosen (Ebitda) nach unten und rechnet nun erst 2027 mit dem Erreichen der Gewinnschwelle./rob/la/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,50 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
6,23 CHF		 Abst. Kursziel*:
-11,72%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
6,19 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,08%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
9,55 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

